Новый цифровой маммограф установили в поликлинике в Сергиевом Посаде

В поликлинике Сергиево-Посадской больницы начал работу новый цифровой маммограф. Об обновлении оборудования и планах по ранней диагностике рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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