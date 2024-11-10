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Так что это было?

Так что это было?

Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо. Байден, который годами здоровался с воздухом, путал имена близких людей, засыпал на встречах и вообще не понимал кто он и откуда внезапно исцелился.

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