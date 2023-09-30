В Новоуральске врио начальника полиции провел встречу с ветеранами по профилактике мошенничества

Новоуральская полиция совместно с руководством местной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров НГО накануне организовали встречу, посвященную профилактическим мероприятиям различных видов мошенничеств в отношении граждан категории 60+ и 80+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии