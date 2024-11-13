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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blizzard анонсировала и выпустила ремастеры Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of Darkness Изд...

Blizzard анонсировала и выпустила ремастеры Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of Darkness Изд...

Blizzard анонсировала и выпустила ремастеры Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of DarknessИздатель и разработчик Blizzard Entertainment на презентации Warcraft 30th Anniversary Direct анонсировал не только переиздание стратегии Warcraft 2: Tides of Darkness, но и ремастер оригинальной Warcraft: Orcs and Humans.

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