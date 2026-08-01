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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артига о возможном переходе Даку в «Спартак»: «Мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось в эти выходные»

Главный тренер « Рубина » Франк Артига прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Мирлинда Даку в « Спартак ».

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