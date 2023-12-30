МО: российские военные уничтожили минометный расчет ВСУ у Петропавловки в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что российские войска уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета украинских войск в районе Петропавловки в Донецкой народной республике (ДНР).
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