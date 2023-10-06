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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам

Юрист рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам

Минимальный размер страховой выплаты в случае мошеннических списаний денежных средств начал действовать с 1 октября 2023 года С октября страховка банковских карт покрывает риски от мошеннических списаний денежных средств.

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