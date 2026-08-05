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Пункт-А

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Глава крупного астраханского города поставил жителей перед непростым выбором

Глава крупного астраханского города поставил жителей перед непростым выбором

Глава Ахтубинска Александр Сиваков через свой канал обратился к жителям города. Второй по величине город Астраханской области, насчитывающий почти 40 тысяч жителей, сталкивается с проблемами с водоснабжением: перебои и отключения стали практически ежедневными.

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