В Воронеже в кафе произошёл взрыв

Взрыв произошел в «Чайхане» на улице Ленина утром понедельника, 1 апреля. Об этом сообщили очевидцы, и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, как сообщили журналистам "Вести Воронеж" из пресс-службы управления регионального управления МВД.