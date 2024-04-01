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  • Leon Dan
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    чумадан,вокзал, аул...В России зафиксир...

В Воронеже в кафе произошёл взрыв

В Воронеже в кафе произошёл взрыв

Взрыв произошел в «Чайхане» на улице Ленина утром понедельника, 1 апреля. Об этом сообщили очевидцы, и на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, как сообщили журналистам "Вести Воронеж" из пресс-службы управления регионального управления МВД.

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