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Налоговый консультант Зайцева: при покупке жилья семьи вернут 910 тысяч рублей

Налоговый консультант Зайцева: при покупке жилья семьи вернут 910 тысяч рублей

Максимальная сумма налоговых вычетов при покупке жилья может составить 910 тысяч рублей. Для этого покупатели должны оформить два вида выплат, сообщила агентству «Прайм» налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.

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