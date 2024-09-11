Налоговый консультант Зайцева: при покупке жилья семьи вернут 910 тысяч рублей

Максимальная сумма налоговых вычетов при покупке жилья может составить 910 тысяч рублей. Для этого покупатели должны оформить два вида выплат, сообщила агентству «Прайм» налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии