Белый дом: США "подходят к концу веревки" в вопросе финансирования Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома заявил во время брифинга, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву так долго, как сможет, но она не будет бесконечной.
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