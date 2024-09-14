Валерий Масалитин: «А где у «Зенита» академия? Зачем она им нужна? Вспомните все результаты «Зенита», кто был в основе? Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов – все питерские»

– Сейчас хвалят «Зенит», который летом приобрел пять россиян. – А где у них академия? Зачем она им нужна? Где питерские воспитанники? Вспомните все результаты «Зенита», кто был в основе? Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов – все питерские.
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