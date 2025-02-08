Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Морской черт недалеко от поверхности воды / © Condrik Tenerife «Возможно, это первая в мире зарегистрированная встреча живого взрослого морского черта при дневном свете на поверхности воды», — отметили специалисты.
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