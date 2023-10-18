В чем автомобильный Новосибирск похож на Москву: сравнение оказалось не самым радужным для местных автомобилистов

В Новосибирской области автовладельцев ожидает существенное повышение транспортного налога. Региональные власти изменили ставки еще в 2021 году, однако лишь сейчас налогоплательщики получают квитанции к оплате за 2022 год.
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