Крымское информационное агентство

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Расширена категория получателей удостоверений ветерана боевых действий

Расширена категория получателей удостоверений ветерана боевых действий

Расширена категория получателей удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщил руководитель филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники отечества» Республики Крым Фото: Наталья СомоваК категориям теперь отнесены лица: входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года; заключившие контракт с организациями, выполняющими задачи в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

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