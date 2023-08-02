Расширена категория получателей удостоверений ветерана боевых действий. Об этом сообщил руководитель филиала Государственного фонда помощи участникам специальной военной операции «Защитники отечества» Республики Крым Фото: Наталья СомоваК категориям теперь отнесены лица: входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года; заключившие контракт с организациями, выполняющими задачи в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.