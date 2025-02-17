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Царьград

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До встречи сутки: Делегации России и США обсудят Украину уже 18 февраля – источник

До встречи сутки: Делегации России и США обсудят Украину уже 18 февраля – источник

До встречи делегаций России и США остались сутки. Источник сообщил, что обсуждение урегулирования украинского конфликта пройдёт в Саудовской Аравии.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Отличный спектакль США разыграли в Мюнхене. Они уверены, что РФ опять клюнет и в расслабухе  примет от них очередного &quot;троянского коня&quot;. (&quot;Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад&quot;). ЕС и США по другую сторону от нас. А ворон ворону глаз не выклюет.
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