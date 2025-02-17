До встречи сутки: Делегации России и США обсудят Украину уже 18 февраля – источник

Ирина Быкова

Отличный спектакль США разыграли в Мюнхене. Они уверены, что РФ опять клюнет и в расслабухе примет от них очередного "троянского коня". ("Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"). ЕС и США по другую сторону от нас. А ворон ворону глаз не выклюет.