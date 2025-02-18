Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области выступит сегодня в Москве

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии сегодня выступит в Москве. Нашим музыкантам предстоит сыграть в Московской государственной академической филармонии, в концертном зале им.
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