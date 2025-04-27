Прожив в браке 70 лет, 99-летний итальянец развёлся со своей женой, узнав неприятную правду о её прошлом

Представьте, что вы — мужчина, который прожил 70 лет в, казалось бы, идеальном браке. Женщина рядом с вами — не просто супруга, а любовь всей вашей жизни, ради которой вы когда-то уходили на войну с фотографией в нагрудном кармане.