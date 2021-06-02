Подробности инцидента с рейсом Ryanair раскрыли белорусские военные

Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб объяснил, зачем белорусский истребитель МиГ-29 сопровождал рейс авиакомпании Ryanair, совершивший вынужденную посадку в Минске 23 мая.
Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб объяснил, зачем белорусский истребитель МиГ-29 сопровождал рейс авиакомпании Ryanair, совершивший вынужденную посадку в Минске 23 мая.
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