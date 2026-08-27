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ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам и предприятиям металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности.

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