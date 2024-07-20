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«Наш уральский Ямаль!» «Урал» об ассисте 16-летнего Воронова в дебютном матче на взрослом уровне против «Шинника»

«Наш уральский Ямаль!» «Урал» об ассисте 16-летнего Воронова в дебютном матче на взрослом уровне против «Шинника»

«Урал» обыграл «Шинник» (2:1) в игре второго тура Первой лиги. Победный мяч екатеринбуржцев на 89-й минуте забил Сильвие Бегич, голевую передачу которому сделал 16-летний Максим Воронов, который провел дебютный матч на взрослом уровне.

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