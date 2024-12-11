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В соцсетях набирает популярность отчет Пентагона о переселении душ

В соцсетях набирает популярность отчет Пентагона о переселении душ

Отчетом Пентагона о переселении душ стали интересоваться в социальных сетях.В социальных сетях набирает популярность старое исследование армейской разведки США о переселении душ или реинкарнации, пишет газета Daily Maily.

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