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В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А

В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А

«Вест Хэм» объявил о переходе лучшего бомбардира «Сассуоло». 23-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка подписал контракт с лондонским клубом на пять лет с опцией продления соглашения еще на один год.

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