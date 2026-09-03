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Политолог Камкин: часть элиты Германии выступает против диалога с Россией

Политолог Камкин: часть элиты Германии выступает против диалога с Россией

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин выразил мнение, что часть политической элиты Германии, ориентированная на трансатлантические отношения, заинтересована в дальнейшем сокращении контактов Берлина с Москвой.

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