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ТАСС

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Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 200 военных ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила свыше 200 военных ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий "Запада" за сутки составили более 200 военнослужащих, 54 пункта управления дронами и станция Starlink, сбиты реактивный снаряд HIMARS и 155 беспилотников.

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