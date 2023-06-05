Фестиваль «Семейный круг» в Нижнем Новгороде планируется проводить ежегодно

Фестиваль «Семейный круг», который прошел 1 июня в Нижегородском кремле, может стать ежегодным. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
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