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Китай

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Фестиваль китайской культуры открылся в Москве

Фестиваль китайской культуры открылся в Москве

Москва, 14 ноября /Синьхуа/ -- Фестиваль китайской культуры в России начался в понедельник с выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета на Новой сцене Государственного академического Большого театра России.

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