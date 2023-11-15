Фестиваль китайской культуры открылся в Москве

Москва, 14 ноября /Синьхуа/ -- Фестиваль китайской культуры в России начался в понедельник с выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета на Новой сцене Государственного академического Большого театра России.
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