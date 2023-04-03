Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 32, из них 10 находятся в тяжелом состоянии

Жертвой взрыва стал военкор Владлен ТатарскийЧисло пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), выросло до 32, сообщил Минздрав.
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