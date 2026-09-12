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Певец Shaman подарил юной поклоннице деньги на новый телефон после концерта

Певец Shaman подарил юной поклоннице деньги на новый телефон после концерта

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) подарил юной фанатке деньги на новый телефон после концерта в Петропавловске‑Камчатском.

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