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Захарова указала главе МИД Польши на «русофобию головного мозга»

Захарова указала главе МИД Польши на «русофобию головного мозга»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией.

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