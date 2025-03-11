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Всё о женщинах

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Очередной пост про матрицу плюс мой разбор трагедии в паре Седокова/Тимма (очень уж просили)

Очередной пост про матрицу плюс мой разбор трагедии в паре Седокова/Тимма (очень уж просили)

Что такое неуместность? Нет, речь не о вещах, а о людях.Неуместность человека, это когда тот или иной персонаж, с какого-то перепугу возомнивший себя имеющим право (ясен пень, в короне) занять то или иное относительно высокое место в социальной иерархии, при этом в реальности этого права (от матрицы) у него и близко нет.

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Комментарии
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ВП
Валерий Павлишин
Умного автора достаточно убедительная статья. Но у меня вопрос к автору. Где-то я читал, что Тимма купил несколько квартир в Москве, записав их на Седокову, а недавно получил гражданство РФ и хотел переписать их на себя. Прокомментируйте, это, пожалуйста, так же умно, как Вы умеете.
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