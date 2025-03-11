Очередной пост про матрицу плюс мой разбор трагедии в паре Седокова/Тимма (очень уж просили)

Что такое неуместность? Нет, речь не о вещах, а о людях.Неуместность человека, это когда тот или иной персонаж, с какого-то перепугу возомнивший себя имеющим право (ясен пень, в короне) занять то или иное относительно высокое место в социальной иерархии, при этом в реальности этого права (от матрицы) у него и близко нет.