Невролог Лавренова: терпеть повторяющиеся приступы головной боли небезопасно

У каждой головной боли есть причина. Иногда она может быть очевидной, если, например, человек болеет гриппом и вместе с температурой, кашлем и насморком испытывает головную боль, иногда причина может обнаруживаться только при получении изображений мозга на МРТ, а в каких-то случаях причина заключается в постоянном стрессе или генетике.