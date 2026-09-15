Невролог Лавренова: терпеть повторяющиеся приступы головной боли небезопасно

У каждой головной боли есть причина. Иногда она может быть очевидной, если, например, человек болеет гриппом и вместе с температурой, кашлем и насморком испытывает головную боль, иногда причина может обнаруживаться только при получении изображений мозга на МРТ, а в каких-то случаях причина заключается в постоянном стрессе или генетике.
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