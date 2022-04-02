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Группировка ВСУ на Донбассе близка к рассечению на две части

Группировка ВСУ на Донбассе близка к рассечению на две части

Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины поэтапно развивается. Об этом говорится в сводке Минобороны России от 2 апреля, озвученной на брифинге представителем российского военного ведомства генерал-майором Игорем Конашенковым.

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