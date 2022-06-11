«ПСЖ» снова связывался с «Интером» насчет Шкриньяра. 27-летний защитник – главная цель парижан

«ПСЖ» не оставляет попыток подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, парижане снова связывались с «нерадзурри» насчет трансфера, но пока не смогли согласовать сумму.
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