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Газета.ру

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Финансист Селезнев: при обмене старых долларов можно потерять до 20% их стоимости

Финансист Селезнев: при обмене старых долларов можно потерять до 20% их стоимости

Владельцы ветхих или поврежденных долларовых купюр могут потерять при обмене до 10–20% их стоимости. Некоторые банки и обменные пункты способны полностью отказаться от приема таких банкнот.

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