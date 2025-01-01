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«Заявление сомнительное». Федерация шахмат России рассмотрит ситуацию с Дубовым, проспавшим партию на ЧМ

Дубов не явился на партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал.

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