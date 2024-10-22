В Ленобласти задержали депутата и его соучастников, подозреваемых в поджоге

Уголовное дело по признакам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога возбудили в отношении депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения и трех соучастников, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области 22 октября в Telegram-канале.
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