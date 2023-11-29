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Парламентская газета

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Желающих стать охотниками будут экзаменовать

Желающих стать охотниками будут экзаменовать

Чтобы впервые получить охотничий билет, нужно будет сдать экзамен на знание охотминимума. Такой законопроект Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсами и охране окружающей среды на заседании 29 ноября порекомендовал принять во втором чтении.

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