Желающих стать охотниками будут экзаменовать

Чтобы впервые получить охотничий билет, нужно будет сдать экзамен на знание охотминимума. Такой законопроект Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсами и охране окружающей среды на заседании 29 ноября порекомендовал принять во втором чтении.