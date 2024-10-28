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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Возможно, когда-нибудь прыгнем параллельное сальто за ручку». Ежлов и Шевченко о прыжках в танцах

Ранее Ежлов исполнил сольное сальто на этапе Гран-при России в Магнитогорске, где занял пятое место в дуэте с Софьей Шевченко.

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