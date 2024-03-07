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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис выиграл 9 все матчей против Энтони Дэвиса

За карьеру Сабонис и Дэвис встретились 9 раз, во всех 9 матчах литовский «большой» выигрывал. Сегодня его «Сакраменто» был сильнее «Лейкерс» со счетом 130:120.

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