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В Краснодарском крае перед судом предстанет житель республики Адыгея, похитивший крупную сумму денег

В Краснодарском крае перед судом предстанет житель республики Адыгея, похитивший крупную сумму денег

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя республики Адыгея по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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