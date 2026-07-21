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ИА Реалист

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Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск после ударов БПЛА

Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск после ударов БПЛА

АСТАНА (ИА Реалист). Казахстан принял решение прекратить поставки нефти по трубопроводу на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после серии атак украинских беспилотников на танкеры в акватории Чёрного моря.

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