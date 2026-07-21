Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск после ударов БПЛА

АСТАНА (ИА Реалист). Казахстан принял решение прекратить поставки нефти по трубопроводу на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после серии атак украинских беспилотников на танкеры в акватории Чёрного моря.
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