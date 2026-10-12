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Газета.ру

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"Выберу.ру": 62% опрошенных россиян испытывали неловкость, прося оплату у знакомых

"Выберу.ру": 62% опрошенных россиян испытывали неловкость, прося оплату у знакомых

В 2026 году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить у друзей, знакомых или коллег деньги за оказанную услугу.

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