Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителя Краснодарского края о неправомерных действиях с водоемом

В социальной сети опубликовано обращение жителя хутора Свет Крымского района Краснодарского края к главе ведомства о неправомерных действиях местных бизнесменов, которые, по его мнению, незаконно сделали отвод из канала, используемого в период половодий.
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