Сергей Назаров: массовый крах банковской системы может привести к быстрому внедрению новой криптоэкономики к 2030 году

Сергей Назаров, создатель блокчейн-экосистемы Chainlink на базе Ethereum, предполагает, что крах банковской отрасли и растущее разочарование людей в традиционной финансовой системе могут ускорить массовое внедрение криптовалют.
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