52-летний гражданин России Александр Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк 15 октября по обвинению в незаконном обходе антироссийских санкций.
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