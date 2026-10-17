Пришла я как-то к подружке чай пить. Смотрю, а она какие-то странные чашки на стол ставит. Я еще рассмеялась: «Кать, ты что, бабушкин сервиз из серванта погулять выпустила?» А она кивает на полном серьезе.
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