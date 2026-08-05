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Газета.ру

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МФТИ: углекислый газ оказался ключом к добыче труднодоступного метана

МФТИ: углекислый газ оказался ключом к добыче труднодоступного метана

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совместно с коллегами из Китая и Португалии установили, что при закачке углекислого газа в угольные пласты CO₂ проникает в систему микроскопических пор, изменяет их форму и строение, благодаря чему ранее "запертый" в угле метан легче выходит наружу.

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