В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село с опросом почти три года назад (№ 242 от 29 декабря 2023 года).
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