Бывший руководитель отдела МИД России перешел на работу в Россотрудничество

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Колпакова замруководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
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